BOSTON (ANP/DPA) - Sterspeler Kylian Mbappé vindt het belangrijker om wereldkampioen te worden met Frankrijk dan om topscorer aller tijden van het WK te worden. "Natuurlijk wil ik in de geschiedenisboeken, maar het liefste wil ik terugkeren naar Frankrijk met de cup", zei de aanvaller tegen de zender M6.

Mbappé staat na twee deelnames aan het WK op twaalf treffers, slechts vier doelpunten minder dan 'alltime topscorer' Miroslav Klose. Op het vorige WK in 2022 in Qatar maakte de Franse aanvaller van Real Madrid acht treffers, waaronder drie doelpunten in de finale tegen Argentinië. Frankrijk verloor die finale na strafschoppen.

"Als het behalen van het topscorersrecord betekent dat we de wereldtitel winnen, dan ben ik de eerste die staat te vieren op de Champs-Élysées", zei Mbappé.

Frankrijk begint het WK dinsdag tegen Senegal en speelt verder nog tegen Irak en Noorwegen.