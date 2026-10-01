DEN HAAG (ANP) - In aanloop naar Dierendag hebben waterschappen dierenbezitters opgeroepen verstandig om te gaan met het gebruik van middelen tegen vlooien en andere parasieten. In sommige middelen zitten stoffen die de waterkwaliteit aantasten. "We zijn echt niet tegen de bescherming van huisdieren tegen vlooien en teken, want dat is ook belangrijk. Maar we roepen wel op om dit op zo'n manier te doen dat het water ook wordt beschermd", zegt bestuurslid Sander Mager van de Unie van Waterschappen.

Volgens hem zijn er "vele oorzaken" dat de Nederlandse wateren niet voldoen aan de Europese richtlijnen. "Wat ze vaak gemeen hebben, is het gebrek aan bewustzijn bij mensen over wat hun handelen doet met de waterkwaliteit." In sloten, beken en vijvers treffen waterschappen stoffen aan die in de landbouw verboden zijn, maar wel in vlooien- en tekenmiddelen zitten. "Dat zijn giftige stoffen, die in heel kleine concentraties al schade kunnen toebrengen."

Zo krijgen honden en katten deze middelen toegediend via onder meer druppels in de nek, spray, shampoo, injecties, een vlooienband of tabletten. "Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat deze stoffen via haren, ontlasting, afvalwater of uitspoeling in het water terechtkomen", aldus Mager.

Dierenarts

Dierenarts Stijn Peters onderschrijft de oproep van de waterschappen. "Er valt nog veel winst te behalen bij het op een verantwoorde manier gebruiken van vlooienmiddelen", aldus Peters, die werkt bij Dierenziekenhuis Eindhoven. "Het belangrijkste is dat mensen zich goed laten adviseren. Bespreek dus vooraf de leefwijze van je huisdier met een dierenarts of een dierenspeciaalzaak. Die kunnen een goede inschatting maken van de risico's."

Peters benadrukt dat huisdieren in principe niet zonder bescherming kunnen. "Anders lopen zowel dieren als mensen risico's. Zo is een tekenbeet voor een hond of kat niet per se ernstig, maar een teek kan wel de ziekte van Lyme overbrengen op mensen." Veel dieren moeten één keer per maand behandeld worden met een antivlooien- en -tekenmiddel. "Welke bescherming nodig is en hoe vaak, hangt heel erg af van de situatie. Een binnenkat moet je heel anders behandelen dan een hond die graag zwemt." Medicijnen die in tabletten zitten, kunnen via ontlasting in het grondwater komen. "Ruim ontlasting daarom altijd op, dat is beter voor het milieu. En gooi het dan niet bij het gft-afval, maar bij restafval."