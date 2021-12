Landgoed Fraeylemaborg bedenkt alternatief voor afgelaste kerstmarkt

De kerstmarkt op landgoed Fraeylemaborg in Groningen stond gepland voor 18 en 19 december. Vanwege de verscherpte coronamaatregelen is het evenement afgelast. Maar er is een oplossing bedacht: er wordt hard gewerkt om toch een kerstsfeer te creëren op het landgoed.

Virtuele tentoonstelling

Het landgoed wordt bijvoorbeeld versierd met kerstdecoraties. En op 31 december kun je een virtuele tentoonstelling ‘Reflecting Forward’ van Irma de Vries bekijken. Tijdens een wandeling in het Slochterbos kun je dit gratis meemaken. Het enige wat je hiervoor moet doen, is de app ‘Moco Outside’ downloaden, zodat je via de app deel kan nemen aan de virtuele tentoonstelling.

Museum Fraeylemaborg

De Fraeylemaborg blijft als museum geopend, net zoals de tentoonstelling met keramiek van Gilbert Portanier in het Koetshuis.

Ondanks dat de kerstmarkt op landgoed Fraeylemaborg niet doorgaat, zijn er dus allerlei oplossingen bedacht om andere activiteiten rondom kerst wel door te laten gaan op het landgoed.

Bron: Groningen.nieuws.nl