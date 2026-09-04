Ongeveer 5100 mensen hebben de Noorse koning Harald donderdag de laatste eer bewezen. Dat is een stuk meer dan in de eerste twee dagen waarop het publiek langs de kist kon lopen. Dinsdag namen meer dan 4000 mensen afscheid en op woensdag waren dat er 4300, meldde het hof eerder.

De kist van de Noorse vorst staat in de paleiskapel Oslo, die te bezoeken is tussen 10.00 en 18.00 uur. Vrijdag maakte het hof bekend dat de tijd om de kist te bezoeken iets is verlengd. Een uur voor sluitingstijd wordt in de rij een grens getrokken, maar mensen die op dat moment nog in de rij staan, mogen ook naar binnen. Het tijdstip waarop dat gebeurt, is afhankelijk van de lengte van de rij.

De kist van koning Harald is te bezoeken tot en met dinsdag, de dag voor de uitvaart. Woensdag 9 september vindt de staatsbegrafenis plaats in de Domkerk in Oslo.