Afghaans vrouwencricketteam nerveus voor ontmoeting met Charles

Spelers van het Afghaanse cricketteam voor vrouwen waren woensdag een beetje zenuwachtig voor hun ontmoeting met de Britse koning Charles. Dat vertelt Firooza Amiri, een van de cricketspelers, in een video die door het Britse hof is gedeeld. "We trilden wel een beetje, maar hij was zo'n aardige persoon. Het was een van de mooiste ontmoetingen in mijn leven", deelt ze.

Charles ontving de sporters in Clarence House in Londen, waar zij zich eerst aan de koning voorstelden. Volgens Amiri kreeg iedereen de kans met hem te spreken en was de vorst nieuwsgierig naar hun verhalen. "Ik vind het echt een voorrecht om hier vandaag te zijn en ons verhaal met de koning te delen. Ons team staat voor meer dan alleen cricket", zegt ze in het filmpje.

"Wij zijn een team dat miljoenen meisjes in Afghanistan vertegenwoordigt, die het fundamentele recht op onderwijs en sport is ontzegd", aldus Amiri. Haar cricketteam werd opgericht in 2010, maar verloor erkenning toen de radicaalislamitische Taliban in 2021 weer aan de macht kwamen en sport voor vrouwen verboden. Een groot deel van de sporters ontvluchtte Afghanistan en woont nu in Australië. Sindsdien willen zij hun verhaal delen. "Niet alleen van ons team, maar ook van de dappere meisjes in Afghanistan."