Afrojack deelt backstagevideo met koningin Máxima op ADE

Afrojack heeft tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE) backstagebezoek gehad van koningin Máxima. Dat is te zien in een video die de Nederlandse top-dj maandag van de ontmoeting heeft gedeeld op Instagram.

In de video staat de dj, die in het echt Nick van de Wall heet, in een kamer als koningin Máxima opeens in de deuropening verschijnt. De dj en de koningin begroeten elkaar hartelijk met een knuffel. Tijdens de begroeting vraagt Van de Wall of "alles goed" gaat met de koningin, waarop zij bevestigend antwoordt.

Afgelopen weekend werd al bekend dat koningin Máxima samen met haar middelste dochter prinses Alexia een bezoek had gebracht aan het Amsterdamse muziekevenement. Het koninklijke tweetal bezocht zaterdag een feest in Zaandam, maar verscheen later ook in de Johan Cruijff ArenA, waar Armin van Buuren een speciale uitzending van 538 Dance Department presenteerde.