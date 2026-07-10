LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Albanese kroonprins kondigt geboorte zoontje aan

10 jul , 19:37Koningshuis
anp100726212 1
Voeg toe als voorkeursbron op Google
De Albanese kroonprins Leka is opnieuw vader geworden. Vrijdagochtend werd zijn zoon Aleksandër geboren, kondigde het hof in Albanië aan.
Leka's echtgenote prinses Blerta beviel om 11.11 uur in een ziekenhuis in Tirana. De familie maakt het goed; volgens het paleis verkeren zowel de prinses als de pasgeboren prins "in uitstekende gezondheid".
Voor Leka is het zijn tweede kindje. Uit zijn eerste huwelijk, dat in 2024 strandde, kreeg hij een dochter genaamd Geraldine. Zij is inmiddels 5 jaar oud. Afgelopen maart trouwde Leka met Blerta.
loading

Loading