De Albanese kroonprins Leka is opnieuw vader geworden. Vrijdagochtend werd zijn zoon Aleksandër geboren, kondigde het hof in Albanië aan.

Leka's echtgenote prinses Blerta beviel om 11.11 uur in een ziekenhuis in Tirana. De familie maakt het goed; volgens het paleis verkeren zowel de prinses als de pasgeboren prins "in uitstekende gezondheid".

Voor Leka is het zijn tweede kindje. Uit zijn eerste huwelijk, dat in 2024 strandde, kreeg hij een dochter genaamd Geraldine. Zij is inmiddels 5 jaar oud. Afgelopen maart trouwde Leka met Blerta.