Albert betuigt steun aan slachtoffers van 'criminele explosie'

Prins Albert heeft zijn steun betuigd aan "de slachtoffers, hun naasten en de omwonenden" van de explosie die maandagavond in Monaco plaatsvond. "De criminele explosie die zich vanavond in Monaco heeft voorgedaan, is een schok voor de hele Monegaskische gemeenschap", laat de vorst in een verklaring weten. Bij de ontploffing raakten drie mensen gewond, van wie twee levensgevaarlijk.

Albert zegt op Instagram dat hij, prinses Charlène en zijn familie hun medeleven en onvoorwaardelijke steun betuigen. "Meer dan ooit zal het vorstendom Monaco verenigd en vastberaden blijven in de strijd tegen geweld en criminaliteit. De veiligheid van onze gemeenschap is altijd een prioriteit geweest; dat zal ook in de toekomst zo blijven, ongeacht de dreigingen."

Daarnaast spreken Albert en Charlène hun "waardering" uit voor "het bijzondere werk van de openbare veiligheidsdiensten, die de situatie met striktheid en kalmte aanpakken en ervoor hebben gezorgd dat de slachtoffers snel konden worden opgevangen en de locatie kon worden beveiligd". Ook vertrouwt het prinselijk paar erop dat "deze tragedie" zo snel mogelijk opgehelderd zal worden.

De explosie vond rond 21.00 uur plaats in een straat vlak bij de Franse grens. Volgens de autoriteiten zou een man een rugzak in de hal van een woongebouw hebben achtergelaten, die vervolgens ontplofte. Lokale leider Christophe Mirmand noemde het voorval "waarschijnlijk een aanslag".