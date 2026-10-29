Albert spreekt met leerlingen op school in Madagaskar

Prins Albert heeft donderdag in Madagaskar een bezoek gebracht aan Akamasoa, een woongemeenschap aan de rand van hoofdstad Antananarivo. Daar opende de Monegaskische vorst het Prins Albert II-college, door samen met een paar kinderen een gedenkplaat te onthullen.

Albert werd met een uitbundige ceremonie verwelkomd door 12.000 scholieren. Zo was er een muzikaal optreden met Malagassische liederen en traditionele dansen. Ook bekeek de vorst een atletiekwedstrijd. Daarna begaf Albert zich naar een klaslokaal voor een gesprek met leerlingen over hun school en toekomst.

Het bezoek aan Madagaskar is onderdeel van een meerdaags bezoek dat de vorst aan Afrika brengt. Later deze week bezoekt hij de landen Kameroen en Senegal.