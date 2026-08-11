Prinses Amalia vindt het "waanzinnig gaaf" dat ze bij het WK paardensport in Aken is. Dat zei de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima tegen de aanwezige pers. De prinses is dinsdagavond onder meer aanwezig bij de opening van het evenement.

Amalia zei dat haar voorliefde voor paarden het leuk maakte om erbij te zijn en de Nederlandse ruiters aan te moedigen. Ze zei te hopen dat er mooie resultaten worden neergezet en er vooral naar uit te kijken het evenement samen met de Britse en Deense stallen te openen. "Een bijzonder moment. Ik kijk er heel erg naar uit."

De prinses omschreef verder haar passie voor paarden als een "kinderliefde". "Het is een passie die je moet hebben, ik kan het ook niet uitleggen", zei Amalia.