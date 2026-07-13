Antimonarchieclub voert actie in Buckingham Palace om Andrew

Antimonarchie-activisten van de groep Republic hebben maandag in de troonzaal van Buckingham Palace actiegevoerd. Zij vroegen hiermee aandacht voor onbeantwoorde vragen over de vriendschap tussen ex-prins Andrew en Jeffrey Epstein, schrijven verschillende Britse media.

De demonstranten ontvouwden een afbeelding van de broer van koning Charles samen met de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent Epstein en een spandoek met de tekst: "Wat wist u?". De demonstranten konden in het koninklijke vertrek komen, omdat een deel van het paleis elk jaar van begin juli tot eind september is opengesteld voor rondleidingen.

"Activisten van Republic hebben de vragen over Andrew naar het hart van het koninklijk huis gebracht, het symbolische thuis van de monarchie", aldus Graham Smith, algemeen directeur van Republic, in een verklaring. "We eisen volledige openheid van het paleis, en aangezien zij weigeren van zich te laten horen, moet de regering actie ondernemen."

Enkele dagen geleden meldden Britse media dat de politie in het Verenigd Koninkrijk in de Verenigde Staten met de familie van Virginia Giuffre wil spreken. Giuffre beschuldigde de voormalige prins Andrew van seksueel wangedrag. Ze zei dat ze als tiener door Epstein naar het VK was gesmokkeld om seks te hebben met Andrew. In 2022 schikte Andrew met haar, zonder schuld te bekennen. Vorig jaar maakte Giuffre op 41-jarige leeftijd een einde aan haar leven.