Autobiografie koning Juan Carlos krijgt Franse literatuurprijs

Koning Juan Carlos van Spanje heeft een Franse literatuurprijs gekregen voor zijn vorig jaar verschenen autobiografie Réconciliation. De gepensioneerde vorst nam de prijs zondag zelf in ontvangst in La Ferté-Vidame, een plaatsje ten westen van Parijs. De 88-jarige Juan Carlos, vader van koning Felipe, noemde de onderscheiding volgens Spaanse media "een eer die mij diep raakt".

De Saint-Simonprijs, voor biografieën, bestaat sinds 1975. De jury noemde het boek van Juan Carlos, dat hij schreef in samenwerking met Laurence Debray, een "uitzonderlijke getuigenis".

De koning schrijft in zijn memoires onder meer over zijn keuze voor een zelfopgelegd ballingschap nadat hij steeds in het nieuws kwam wegens vermeende omkoping en corruptie. Ook heeft hij het over zijn buitenechtelijke relaties, zijn moeizame relatie met zijn familie en het naderende einde van zijn leven. Van Réconciliation werden in Spanje meer dan 160.000 exemplaren verkocht.

Bij de prijsuitreiking waren diverse familieleden van Juan Carlos aanwezig, onder wie zijn dochter Elena en kleindochters Victoria en Irene.