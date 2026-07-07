De hoofdredacteur van uitgever ANL, Paul Dacre, vindt de uitspraak in de zaak van de Britse prins Harry een "mijlpaal" voor de Daily Mail. Volgens Dacre werd de zaak tegen de krant, die wordt uitgegeven door ANL, "opgeklopt" en kostte het proces "meer dan 50 miljoen pond", meldt de BBC. Hij spreekt daarnaast van een "overtuigend eerherstel voor onze journalistiek".

Prins Harry beschuldigde, samen met onder meer Elton John, Sadie Frost en Liz Hurley, de Daily Mail van het onrechtmatig verkrijgen van informatie voor hun berichtgeving. De rechter in Londen oordeelde dinsdag dat de aanklagers niet voldoende hebben bewezen dat er sprake was van onrechtmatige methoden. De rechter zei te begrijpen dat de aanklagers argwanend waren over hoe persoonlijke informatie door de krant was verkregen. "Maar argwaan, hoe begrijpelijk die ook is, is nog geen bewijs", aldus de rechter.

ANL hield vol dat die informatie onder meer was gelekt door mensen die dicht bij de aanklagers stonden. Volgens Dacre had Harry het ook aan zichzelf te danken dat privéinformatie publiek werd gemaakt. "Er is in het hele universum geen wasserette te vinden die groot genoeg is om alle vuile was te wassen die hij over zijn eigen familie buiten heeft gehangen", aldus Dacre.

Prins Harry liet weten teleurgesteld te zijn in de uitspraak. "We kwamen naar de rechtbank voor gerechtigheid en verantwoording. Maar we hebben geen van beide gekregen", aldus de prins.