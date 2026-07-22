Belgisch koningsgezin vond nationale feestdag 'onvergetelijk'

De Belgische koninklijke familie kijkt terug op een "onvergetelijke" nationale feestdag. "Dank aan iedereen die erbij was", deelde het hof in een bericht op Instagram.

Het koninklijk gezin sloot de festiviteiten dinsdag af in het Brusselse Jubelpark, waar verschillende Belgische artiesten optraden. Koning Filip, koningin Mathilde, prinses Elisabeth, prins Gabriël, prins Emmanuel en prinses Eleonore genoten op de voorste rij van de vuurwerk- en droneshow.

De Belgische nationale feestdag is jaarlijks op 21 juli. Het gezin was onder meer aanwezig bij het militaire defilé.