Koning Filip heeft maandagochtend een onverwachte ontmoeting met premier Bart De Wever, die volgens Belgische media zijn ontslag gaat aanbieden. Volgens de VRT gebeurt dat om 9.30 uur.

Het mogelijke ontslag van de minister-president volgt op het mislukken van nachtelijk begrotingsoverleg. Mocht De Wever zijn ontslag aanbieden, dreigen er nieuwe verkiezingen in België.

Volgens de VRT moet Filip zijn vakantie onderbreken voor de audiëntie met De Wever. De Belgische vorst was niet in het buitenland, maar zou pas volgende week weer aan het werk gaan.