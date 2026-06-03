De Belgische prinses Elisabeth vervult voor het eerst een officiële taak bij een staatsbezoek. De oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde zal de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako verwelkomen wanneer zij later deze maand naar België komen, schrijft Het Laatste Nieuws.

Volgens de krant is het nog niet duidelijk of de 24-jarige Elisabeth ook aanwezig is bij andere onderdelen van het staatsbezoek, zoals het staatsbanket.

Het Japanse keizerspaar is van 20 tot en met 25 juni in België. De week daarvoor zijn zij op staatsbezoek in Nederland.