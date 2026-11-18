Prins Bernhard geeft "geen commentaar" op de televisieserie die over zijn leven gemaakt wordt. Dat meldt de persoonlijke assistent van de 'pandjesprins' woensdag in een korte reactie aan RTL Boulevard. Productiehuis Smarthouse meldde woensdag het boek Zakenprins - de jacht naar succes van Bernhard van Oranje te gaan verfilmen.

"Hij was hier niet van op de hoogte en hij wil geen commentaar geven", meldt de assistent van Bernhard. Het boek is geschreven door Michiel Couzy, de hoofdredacteur van Het Parool, en voormalig verslaggever Maarten van Dun en kwam uit in 2021. Acteurs en een regisseur zijn nog niet bekend.

Het boek Zakenprins gaat over het leven van Bernhard jr. en de opbouw van zijn zakenimperium. Ook behandelt het boek zijn scheiding en de verkoop van zijn zakelijke belangen. Het is niet bekend wanneer de serie klaar is.