Bevelhebbersstaf Willem van Oranje te zien in Paleis Noordeinde

De bevelhebbersstaf van Willem van Oranje is deze zomer te zien in Paleis Noordeinde. De baton met daarop het wapen van Willem van Oranje (1533-1584) is in bruikleen gegeven vanuit Spanje en opgenomen in de tijdelijke tentoonstelling Oranjes en de krijgsmacht. Die is vanaf woensdag te bekijken tijdens de zomeropening van het Haagse werkpaleis.

De staf werd in de zestiende eeuw tijdens de opstand tegen Spanje door Willem van Oranje uitgereikt aan een van zijn legerleiders. Op de staf staan zeven schildjes, waarvan een het wapen van Van Oranje is. Op twee zilveren ringen staat ook een opdracht gegraveerd: "Wees zuinig op de troepen, en het oordeel van God zal je bespaard blijven".

De staf viel in 1574 bij de Slag op de Mookerheide in handen van de Spanjaarden, werd meegenomen naar Spanje en wordt sindsdien daar bewaard. Tegenwoordig door de Jezuïetenorde in Catalonië, die het object voor de huidige tentoonstelling in bruikleen gaven. In 2017 leenden ze het al eens uit aan het Nationaal Militair Museum in Soesterberg voor de tentoonstelling Willem. Koning Willem-Alexander nam de baton toen tijdens een bezoek aan het Vaticaan in ontvangst.

Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen zijn deze zomer weer geopend voor publiek. Van 22 juli tot en met 9 augustus 2026 kunnen in totaal ruim 43.000 bezoekers het koninklijke complex in Den Haag bezoeken. Het is dit jaar tien jaar geleden dat het paleis en de stallen voor het eerst werden opengesteld tijdens de zomer.