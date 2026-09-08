Tienduizenden Noren hebben afgelopen week gebruikgemaakt van de gelegenheid om de overleden koning Harald een laatste groet te brengen. In totaal hebben meer dan 46.000 mensen afscheid genomen, meldt het Noorse hof dinsdagavond.

Harald lag sinds vorige week dinsdag opgebaard in de slotkapel van het paleis. Dagelijks stonden er lange rijen voor de deur, sommige mensen moesten urenlang wachten om langs de kist van de koning te lopen. Afgelopen weekend werden de openingstijden van de kapel zelfs verruimd, zodat er meer mensen afscheid van Harald konden nemen.

Los van het publiek brachten ook diverse hoogwaardigheidsbekleders de laatste eer aan Harald. Ook leden van de koninklijke familie kwamen langs. Koningin Sonja, de weduwe van Harald, bracht maandag nog een bezoek aan haar man.

Woensdag vindt de uitvaart van koning Harald plaats. Mensen die niet in de gelegenheid waren om naar de paleiskapel te komen, kunnen dan nog een groet brengen als de kist door de stad wordt gereden. De stoet trekt eerst van het paleis naar de Domkerk en vervolgens naar fort Akershus, waar de koning zal worden bijgezet in de koninklijke crypte.