Koningin Sonja van Noorwegen was maandag ontroerd door de tekeningen en boodschappen die op het paleisplein van Oslo waren achtergelaten na de dood van haar man koning Harald. De koningin-moeder bracht in de middag een bezoek aan het nationale archief, waar alle boodschappen liggen opgeslagen.

Volgens Noorse media liggen er honderd dozen aan materiaal in het nationale archief. Sonja was niet alleen ontroerd door de eerste verzameling tekeningen en foto's, maar kon ook lachen om de meer grappige exemplaren.

Sonja sprak na het bezoek haar waardering uit. "We hebben geluk met een nationaal archief dat bestaat uit zulke toegewijde en geweldige mensen, die dag en nacht werken", zei koningin Sonja volgens Nettavisen. De koningin mocht ook twee dozen mee naar huis nemen, waarvan ze zei de inhoud thuis nader te bekijken.

Het was voor Sonja haar eerste verplichting sinds de rouwperiode na de dood van Harald afliep.