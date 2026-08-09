Prinses Anne heeft afgelopen week een bezoek gebracht aan het Isle of Wight, waar ze het 200-jarig bestaan van de zeilregatta Cowes Week meevierde. Zondag deelde Buckingham Palace op social media beelden van het bezoek van de zus van koning Charles.

De zeilregatta werd opgericht in 1826 en trekt volgens het hof jaarlijks meer dan 60.000 bezoekers en ruim 5000 bemanningsleden op honderden jachten. Anne gaf zelf het startsein voor Cowes Week door een kanon af te vuren, waarna de eerste vloot over The Solent voer. Dit is de zeestraat tussen het eiland Wight en het vasteland van Engeland.

Anne, die onder meer beschermvrouwe is van de Island Sailing Club, zag hoe duizenden deelnemers in meer dan veertig klassen meevoeren tijdens de regatta. Ook voer ze zelf mee op de sloep Duke of Edinburgh om de races van dichtbij te volgen.