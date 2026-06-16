Brits koningspaar bezoekt openingsdag Royal Ascot

Koning Charles en koningin Camilla hebben dinsdag de openingsdag van de paardenraces van Royal Ascot bijgewoond. De Britse koning en koningin betraden het evenement in de eerste koets, waarmee ze de traditionele processie leidden.

In de daaropvolgende koetsen zaten onder anderen prinses Anne, haar zoon Peter Phillips en diens vrouw Harriet Sperling. Laatstgenoemde maakte dinsdag haar debuut op Ascot. Ze trouwde eerder deze maand met de neef van koning Charles. Verder kwam ook Zara Tindall, de dochter van Anne, met haar echtgenoot Mike naar het evenement. Op beelden op sociale media is te zien hoe Zara een buiging maakt voor haar oom en hem vervolgens een kus op de wang geeft.

Hoewel Royal Ascot niet door leden van de koninklijke familie of het paleis wordt georganiseerd, keren de Britse royals er jaarlijks terug. Het evenement, dat nog tot en met zaterdag duurt, wordt gezien als de meest prestigieuze Britse paardenrace.