Leden van de Britse koninklijke familie zijn woensdag in Schotland bijeengekomen voor een dienst voor de Orde van de Distel. Niet alleen koning Charles en koningin Camilla, maar ook prins William en prins Edward zaten in de kathedraal van St. Giles in de Schotse hoofdstad Edinburgh.

De Orde van de Distel is de hoogste Schotse ridderorde en wordt toegekend aan Schotten die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt. De hoogste Schotse ridderorde komt in rangorde na de Engelse Orde van de Kousenband.

Charles en Camilla zijn momenteel in Schotland in het kader van de jaarlijkse Holyrood Week, waarbij verschillende aspecten van de Schotse cultuur worden gevierd.