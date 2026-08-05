De Britse royals hebben blij gereageerd op de nieuwste aanwinst van de familie: de maandag geboren dochter van prinses Eugenie. "De koning en koningin en andere leden van de koninklijke familie zijn verheugd met het nieuws", laat Buckingham Palace weten.

Dinsdag werd bekend dat de 36-jarige Eugenie, jongste dochter van Andrew Mountbatten-Windsor en Sarah Ferguson, en haar man Jack Brooksbank een dochter hebben gekregen. Het paar had al twee zoontjes. Het meisje is zestiende in lijn van troonopvolging en is het vijftiende achterkleinkind van wijlen koningin Elizabeth.

Het nieuws volgt op een moeilijke periode voor de familie van Eugenie, die verzeild raakte in het nieuws rond de banden van Mountbatten-Windsor met Jeffrey Epstein. De vader van de prinses werd in februari gearresteerd op verdenking van ambtsmisbruik en moest daarnaast al zijn koninklijke titels inleveren. Sindsdien leiden Mountbatten-Windsor, Ferguson en hun dochters een teruggetrokken leven.