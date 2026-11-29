Camilla heeft zich voor het eerst in een open brief tot het Verenigd Koninkrijk gericht. De koningin vraagt in haar bericht aandacht voor de leesvaardigheid van kinderen door het hele land. Ze belooft daarom een kerstcadeau voor alle kinderen die zich in het laatste jaar op de basisschool bevinden.

De 800.000 kinderen krijgen het boek Impossible Creatures van Katherine Rundell. "Al sinds mijn kindertijd geloof ik dat er geen cadeau zo waardevol is als een boek", verklaart de koningin. "Veel ontvangers zullen ongetwijfeld al enthousiaste lezers zijn, mede dankzij de educatie, het enthousiasme en de aanmoediging van mensen zoals jullie zelf."

"Helaas laten de statistieken zien dat veel andere kinderen minder geluk hebben", vervolgt ze. De koningin benadrukt dat 1 op de 11 kinderen en jongeren geen eigen boeken heeft en dat de statistieken in achterstandswijken 1 op 7 zijn. "Het doet me diep bedroefd dat deze kinderen niet alleen de vreugde en magie van een meeslepend verhaal missen, maar ook alle mogelijkheden die een levenslange liefde voor literatuur kan bieden."

Camilla zet zich als beschermvrouwe van de National Literacy Trust en de online community The Queen's Reading Room regelmatig in voor de leesvaardigheid van kinderen en jongeren. Ze noemt haar nieuwe initiatief "het kerstcadeau van de koningin".