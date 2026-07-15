Camilla bij 40-jarig jubileum Royal Osteoporosis Society

Koningin Camilla heeft woensdag een toespraak gehouden bij de viering van het 40-jarige bestaan van de Royal Osteoporosis Society (ROS), een organisatie die zich inzet voor de strijd tegen osteoporose. De bijeenkomst vond plaats in de tuin van Clarence House.

De Britse koningin noemde de aandoening, waarbij botten brozer worden, "een stille dief die zich in het volle zicht verbergt", schrijven Britse media. Volgens Camilla richt de ziekte vaak ongemerkt schade aan. "Zonder dat we het doorhebben, verliezen onze botten hun dichtheid en kracht, totdat een simpele dagelijkse handeling verandert in een levensveranderende gebeurtenis doordat onze botten breken", zei ze in haar toespraak.

Camilla zet zich al jarenlang in voor de organisatie. Haar moeder Rosalind en grootmoeder Sonia overleden aan de gevolgen van osteoporose. Tegen de aanwezigen zei de koningin dat een geneesmiddel nog niet is gevonden, "maar we zijn goed op weg".