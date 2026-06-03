Camilla organiseert theekransje voor zieke kinderen

Koningin Camilla heeft een theekransje georganiseerd voor zieke kinderen die worden ondersteund door de Britse liefdadigheidsorganisatie Dreams and Wishes. Dat meldt het Britse hof op Instagram, waar ook beelden van de bijeenkomst zijn gedeeld.

De kinderen arriveerden per koets bij Clarence House. Daar genoten zij samen met de koningin van broodjes en taartjes. Ook gingen de kinderen op een zogenoemde treasure hunt. De zoektocht leidde naar chocolademunten die waren verstopt onder de hoeden van de Grenadier Guards.

Dreams and Wishes werd in 2011 opgericht en zet zich in voor ernstig zieke kinderen en hun families. De organisatie, die volledig door vrijwilligers wordt gerund, helpt volgens het hof bij het vervullen van wensen en het creëren van bijzondere herinneringen.