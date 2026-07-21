Camouflage-uniform en klapmok van reservist Máxima tentoongesteld

Het camouflage-uniform en de klapmok die koningin Máxima het afgelopen jaar droeg en gebruikte tijdens haar opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht, zijn vanaf woensdag te zien in Paleis Noordeinde. De kleding en de opvouwbare drinkbeker zijn onderdeel van de tijdelijke tentoonstelling Oranje en de krijgsmacht.

De spullen van de koningin liggen in een vitrine met de baret van prinses Amalia en de sextant van koning Willem-Alexander. Amalia kreeg haar baret bij het afronden van de Algemene Militaire Opleiding, een onderdeel van haar opleiding aan het Defensity College. De koning gebruikte zijn navigatie-instrument tijdens zijn diensttijd bij de Koninklijke Marine tussen 1985 en 1987.

In totaal zijn er in de Grote Balzaal vier vitrines gevuld met objecten die te maken hebben met het koninklijk huis en het leger, elk uit andere tijden. Ook zijn er foto's te zien en paspoppen gekleed in historische en hedendaagse uniformen van het Militaire Huis, het oudste onderdeel van de Dienst van het Koninklijk Huis. De spullen komen uit Koninklijke Verzamelingen of zijn in bruikleen gegeven.

De tijdelijke tentoonstelling Oranje en de krijgsmacht is te zien tijdens de zomeropenstelling van Paleis Noordeinde. Via het officiële verkooppunt zijn alle kaarten voor het paleis inmiddels uitverkocht.