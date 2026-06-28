Catherine beklimt hoogste bergen van VK voor het goede doel

De Britse prinses Catherine heeft een uitdaging volbracht waarmee ze geld inzamelt voor het goede doel. De vrouw van prins William deed de zogeheten National Three Peaks Challenge, waarbij ze de drie hoogste bergen van Schotland, Engeland en Wales binnen 24 uur beklom.

De prinses van Wales deelde op sociale media een foto van zichzelf op de piek van Ben Nevis. "Ik ben de National Three Peaks Challenge aangegaan, niet alleen als fysieke uitdaging, maar ook als een kans om het leven voorbij de diagnose te verkennen en iets terug te doen", schreef Catherine. Met de uitdaging zamelde ze geld in voor het Royal Marsden Cancer Charity. Catherine werd zelf na haar kankerdiagnose behandeld in het Royal Marsden Hospital.

Met de uitdaging wilde Catherine aandacht vragen voor het belang van holistische zorg. "Kanker heeft niet alleen gevolgen voor het lichaam. Het verandert hoe je denkt en voelt en heeft grote invloed op elk aspect van je leven. Ik weet dit uit eigen ervaring, en ik weet ook dat het traject tijdens en na de behandeling meer vereist dan alleen medicijnen", schreef de prinses.

Kankerdiagnose

De prinses begon zaterdagavond met de uitdaging en voltooide deze in haar eentje. Ze legde enkele tientallen kilometers te voet af en werd door een team van Kensington Palace naar de verschillende locaties gereden. Volgens Britse media werd zij aan het einde opgewacht door haar man en hun kinderen. Ook haar ouders en broer stonden op haar te wachten.

In 2024 werd bekend dat er kanker bij Catherine was vastgesteld. Ze onderging chemotherapie en in januari 2025 maakte zij bekend dat ze in remissie is. De prinses pakte in de periode daarna geleidelijk haar taken voor het Britse koningshuis weer op.