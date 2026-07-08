De Britse prinses Catherine had onlangs te maken met "vreselijk weer" tijdens haar uitdaging om de drie hoogste bergen van Schotland, Engeland en Wales te beklimmen. Dat zei de prinses van Wales toen ze recent aanwezig was bij een tenniswedstrijd op Wimbledon.

"Het weer was verschrikkelijk. Iedereen was doorweekt", zei Catherine. Ze moest voor de uitdaging de drie bergen in 24 uur beklimmen. "Een deel van de tocht draaide ook om het genieten van het proces, zoals de training vooraf, en om tijdens de wandeling mensen te ontmoeten, in plaats van alleen snel de top te willen bereiken."

De uitspraken van Catherine waren te horen in de serie Overheard at Wimbledon. Dat is een reeks video's van het tennistoernooi waarin gesprekken van toeschouwers te horen zijn. Catherine zat naast voormalige tennissers Tim Henman en Debbie Jevans. Ze sprak met hen niet alleen over de uitdaging, maar ook over tennis.

Catherine deed vorige maand de zogeheten National Three Peaks Challenge. Daarmee steunde ze het Royal Marsden Cancer Charity.