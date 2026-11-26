De Britse prinses Catherine heeft donderdag een bezoek gebracht aan Schotland. In Berwickshire ging de prinses van Wales langs bij de Hugo Burge Foundation, een goededoelenstichting die zich inzet voor het ondersteunen van kunst en ambacht in het Verenigd Koninkrijk.

Het bezoek stond in het teken van hoe vakmanschap, cultuur en kunst het welzijn kunnen ondersteunen. Tijdens haar bezoek kreeg Catherine te horen over het werk van de organisatie. De prinses ging zelf ook aan de slag, is te zien op beelden van royaltyverslaggevers. Volgens koninghuisverslaggever Rebecca English hielp ze een kunstenaar die met natuurlijke pigmenten werkt en ontmoette ze zilversmeden.

De Hugo Burge Foundation is in 2022 opgericht en is vernoemd naar de Britse ondernemer en filantroop Hugo Burge. De stichting biedt subsidies, prijzen, residenties en atelierruimtes aan kunstenaars en ambachtslieden en verstrekt financiering aan kunstorganisaties. Ook werkt de stichting samen met instellingen om de toegang tot creatief onderwijs te verbeteren.