Catherine voor het eerst in drie jaar weer bij Royal Ascot

Catherine, de prinses van Wales, is voor het eerst sinds drie jaar weer aanwezig bij de paardenraces van Royal Ascot. De Britse prinses betrad het evenement woensdagmiddag samen met haar echtgenoot prins William, met wie ze in de tweede koets van de koninklijke processie zat.

In de eerste koets zaten koning Charles en koningin Camilla, die Ascot voor de tweede dag op rij bezoeken. Zij werden vergezeld door de nicht van Charles, Sarah Chatto, en haar man Daniel. Sarah is de dochter van de in 2002 overleden prinses Margaret, de zus van koningin Elizabeth.

Verder is ook prinses Anne bij het evenement aanwezig, evenals Carole Middleton, de moeder van Catherine. Het paardenrace-evenement begon dinsdag en duurt tot en met zaterdag.

Catherine bezocht de paardenraces voor het laatst in 2023. Een jaar later werd bij haar een niet nader toegelichte vorm van kanker vastgesteld, waarna ze in behandeling ging. Vorig jaar maakte de prinses bekend in remissie te zijn, waardoor ze weer vaker openbare verplichtingen aflegt.