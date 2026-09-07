Prinses Charlène van Monaco is woensdag ook aanwezig bij de uitvaart van de Noorse koning Harald. Dat meldt het Monegaskische hof maandag in een verklaring. Eerder meldde het Noorse persbureau NTB dat prins Albert naar Oslo afreist, maar het bleef onduidelijk of ook zijn vrouw zou komen.

Albert laat de vlaggen van het prinselijk paleis en openbare gebouwen woensdag van 08.00 tot 20.00 uur halfstok hangen. Volgens de verklaring van het hof is dat een blijk van "solidariteit en vriendschap" tussen Monaco en Noorwegen.

De uitvaart van koning Harald wordt bijgewoond door een groot aantal Europese royals. Onder meer de koningshuizen van België, Zweden, Denemarken en Spanje zijn vertegenwoordigd. Namens Nederland reizen koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia en prinses Beatrix naar Oslo.