Koning Charles heeft woensdagmiddag het hoofdkwartier van Apple in Londen bezocht. De koning was daar om een hightech-muziekworkshop te bezoeken. Charles werd vergezeld door popicoon Elton John, met wie hij samen luisterde naar een kort optreden van singer-songwriter Skye Newman.

Het bezoek vond plaats in het kader van een samenwerking tussen de goededoelenorganisatie van de koning, The King's Trust, en Apple. Het project streeft ernaar jongeren de technologie, middelen en praktische vaardigheden te bieden die nodig zijn om hen aan werk te helpen.

Voor het optreden sprak Charles met jongeren die aan het initiatief hebben deelgenomen. Elton John is al lange tijd verbonden aan zowel Apple Music als The King's Trust, die dit jaar vijftig jaar bestaat.