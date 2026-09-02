Koning Charles noemt het Tapijt van Bayeux, dat het Verenigd Koninkrijk momenteel in bruikleen heeft van Frankrijk, "een kostbaar symbool van vertrouwen". Dat zei de Britse koning woensdagavond terwijl hij het kleed met de Franse president Emmanuel Macron en hun echtgenotes bewonderde tijdens een privétour in het British Museum in Londen.

"Het Tapijt van Bayeux vertelt over een conflict. Maar toch is het er vandaag de dag, bijna duizend jaar later, nog steeds, als een kostbaar symbool van vertrouwen in een tijd waarin vertrouwen tussen naties helaas schaars lijkt te zijn", zei Charles over het beroemde kleed uit de elfde eeuw. Op het Tapijt is te zien hoe Willem de Veroveraar vanuit Normandië Engeland binnenvalt en de Angelsaksische koning Harold verslaat in de Slag bij Hastings in 1066.

Het bijna 70 meter lange kleed is tot juli volgend jaar te zien in het British Museum, omdat het museum in Bayeux, waar het normaal gesproken tentoongesteld is, wordt gerenoveerd. Het is voor het eerst in negenhonderd jaar dat het Tapijt buiten Frankrijk komt. Op Instagram noemde president Macron "de uitzonderlijke uitlening een gebaar van vertrouwen en vriendschap tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, die zo veel samen delen. Deze schat brengt ons nog dichter bij elkaar."