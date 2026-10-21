Charles ontmoet nabestaanden van mijnramp in Aberfan

De Britse koning Charles heeft woensdag nabestaanden ontmoet van de mijnramp in Aberfan, precies zestig jaar geleden. Volgens de BBC ontmoette Charles onder anderen een van de weinige nog levende ouders die een kind verloren bij de ramp.

Charles gaf tijdens een bijeenkomst ook een toespraak. Tegen de aanwezigen zei hij onder meer dat het "de droevigste en meest tragische dag was die men zich maar kan voorstellen". Hij noemde het ook diep ontroerend om te horen van verhalen van overlevenden en nabestaanden die een dierbare zijn verloren. "Vandaag gaan onze gedachten in ons land en over de hele wereld uit naar jullie in Aberfan."

Ook prins William sprak met nabestaanden en andere leden van de gemeenschap. Hij stelde dat er "geen woorden" zijn om uit te drukken hoe afschuwelijk de ramp was.

Charles, koningin Camilla en William legden eerder op de dag een krans in het dorp in Wales. Bij de mijnramp kwamen in 1966 144 mensen om het leven.