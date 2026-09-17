Charles Spencer: Charles klonk uitgelaten na overlijden Diana

Charles Spencer claimt in zijn boek Swan Song: Diana, My Sister dat toenmalig prins Charles aan de telefoon "dolgelukkig" klonk na het overlijden van prinses Diana. Hij denkt dat Charles opgelucht was en kansen zag om te trouwen met Camilla, melden Britse media op basis van fragmenten uit het nog niet verschenen boek.

Volgens Spencer ging zijn telefoon onophoudelijk na het ongeluk waarbij Diana in 1997 om het leven kwam. "In tegenstelling tot mijn andere bellers, die verbijsterd waren en nauwelijks in staat hun medeleven en hulp aan te bieden, klonk Charles uitgelaten en opgetogen - als een winnaar van de loterij, herinner ik me dat ik toen dacht."

"Als ik er nu op terugkijk, vermoed ik dat de eerste reactie van de prins is geweest dat hij vooral bedacht hoe deze gebeurtenis hem de vrijheid zou kunnen geven om te trouwen met de vrouw van wie hij hield", gaat Spencer door. "In plaats van dat hij stilstond bij het verlies van iemand van wie hij niet hield."

Woensdag meldden media al dat Charles tegen Spencer zou hebben gezegd dat Diana "snel genoeg" vergeten zou zijn. Dat leverde een zeldzame en opmerkelijke reactie van het paleis op. Volgens een woordvoerder beseft de koning dat "de pijn van rouw binnen de familie het redelijk vermogen kan vertroebelen, het oordeel kan beïnvloeden en herinneringen kan kleuren op een manier die anderen, zelfs vele jaren na een dergelijk verlies, niet herkennen."

Normaal reageert het Britse hof nooit op beweringen in boeken. Ook na de lancering van het veelbesproken boek van prins Harry gebeurde dat niet. Buckingham Palace heeft niet gereageerd op de nieuwe onthullingen.