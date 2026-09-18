Charles Spencer claimt gebrek aan zorg Harry na uitvaart Diana

Charles Spencer heeft zich na de begrafenis van zijn zus prinses Diana lange tijd zorgen gemaakt over "het gebrek aan zichtbare zorg" voor prins Harry. Het is een van zijn "belangrijkste herinneringen" aan het afscheid, schrijven Britse media op basis van fragmenten uit Spencers aankomende boek Swan Song: Diana, My Sister.

De broer van Diana zegt dat de jongste zoon van zijn zus, toen 12 jaar oud, er op de dag van de begrafenis "klein, tenger en eenzaam" uitzag tijdens de rouwstoet achter de kist. Volgens Spencer was de prins er nog veel te klein voor. "Ik vroeg me af hoe dit diepbedroefde kind in vredesnaam de beproeving van dat moment kon doorstaan, of hoe van hem kon worden verwacht dat hij omging met de pijn die de komende dag zou meebrengen."

Spencer liep samen met Harry, prins William, toenmalig prins Charles en prins Philip in de stoet mee. Hij herinnert zich dat hij "bezorgd" was om Harry en dat hij niet opzij kon kijken om te controleren hoe het met hem ging. Toen de families later per trein naar Althorp reisden, maakte hij zich opnieuw zorgen om de jonge prins. "Hij had de knuffels van Diana nodig, natuurlijk, en die zouden hem voor altijd worden ontzegd. Maar in plaats van rust en liefdevolle aandacht, werd hij aan zijn lot overgelaten. Ik heb vaak teruggedacht en me gerealiseerd dat een meer zorgzame hand op zulke momenten hem in de toekomst enorm geholpen zou hebben."

Charles

Spencer schrijft in het boek ook dat hij zich afvroeg waarom Charles zo'n prominente plek had op de begrafenis van zijn ex, gezien hun huwelijk enkele jaren eerder "zo bitter" was geëindigd. "Het steunen van zijn zonen werd als reden gegeven voor zijn prominente plaats, maar wat deden die jongens daar sowieso? Het leek me allemaal krankzinnig", aldus Spencer.

Hij zegt ook dat hij ruzie met Charles kreeg over de uitvaart, toen Spencer tegen hem zei dat Diana "nooit had gewild" dat haar zonen achter de kist zouden lopen. "Dat is het probleem met jouw familie. Jullie hebben geen enkel plichtsbesef", zou de huidige koning toen hebben geroepen.

De afgelopen dagen kwamen al verschillende fragmenten uit Swan Song: Diana, My Sister in de media terecht. Het in Groot-Brittannië veelbesproken boek komt volgende week uit.