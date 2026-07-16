Charles tapt biertje: prima dag om zorgen weg te drinken

Charles heeft op donderdag geprobeerd het verlies van Engeland in de halve finale van het WK te vergeten. "Het is een prima dag om de zorgen even weg te drinken", zei de koning toen hij een biertje tapte in de Badger-brouwerij in het Britse Blandford.

De koning en koningin van het Verenigd Koninkrijk hebben het bezoek gebracht ter ere van het aanstaande 250-jarig bestaan van de brouwerij. Terwijl Charles het donkere biertje tapt, probeert Camilla hem aanwijzingen te geven, is te zien op een Instagramvideo van het koningshuis. De brouwerij wordt inmiddels geleid door de zevende en achtste generatie van de familie. Eigenaar Hall & Woodhouse exploiteert de bieren naar ruim 140 pubs en herbergen verspreid over Engeland.

De Engelse voetbalploeg verloor woensdag de wedstrijd tegen Argentinië om een plek in de finale van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het Britse hof liet weten na het verlies trots te zijn op het team.