Charles verwelkomt sultan Oman in het Arabisch bij staatsbanket

Koning Charles verwelkomde de Omaanse sultan dinsdagavond bij het staatsbanket in het Arabisch. "Welkom aan een bezoeker van wie men nooit genoeg krijgt", sprak hij in de voor hem vreemde taal. De Britse koning bedankte Haitham bin Tariq verder voor zijn inspanningen om de Straat van Hormuz open te houden.

Tijdens een diner, waar namens de koninklijke familie Charles, koningin Camilla, prins William en Catherine en prinses Anne aanwezig waren, roemde hij ook de diplomatieke bemiddeling van Oman in het conflict met Iran.

De 160 gasten dineerden aan een tafel van tientallen meters, gedekt met gouden kandelaars en veel bloemstukken. Windsor Castle serveerde volgens de BBC onder meer langoustine en krab in bladerdeeg, gesmoorde fazant, gevulde kool en seizoensgroenten. Als dessert aten de gasten een Baked Alaska met pruimenijs. Er was ook wijn beschikbaar, maar omdat er moslim-eregasten aanwezig waren, werd de traditionele banketcocktail vervangen door een alcoholvrije, kruidige koffiedrank.

Eerder op dinsdag werd de Omaanse delegatie formeel verwelkomd door de koning en koningin, waarna een rijtocht per koets naar Windsor Castle volgde. Woensdag gaat de sultan naar Downing Street voor een ontmoeting met premier Andy Burnham.