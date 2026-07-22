Charles vond deels door hem ontworpen tuin 'fantastisch'

Koning Charles en koningin Camilla hebben woensdag een bezoek gebracht aan de RHS Sandringham Flower Show. Charles nam onder meer een kijkje bij een tuin die hij deels zelf had ontworpen. De koning noemde het eindresultaat volgens Britse media "fantastisch".

De 77-jarige koning werkte voor de zogeheten RHS Royal Legacy Garden samen met Catherine MacDonald. Volgens de eerdere aankondiging moest de tuin de passie van Charles voor tuinieren laten zien.

Tijdens het evenement, dat voor het eerst plaatsvond op het privélandgoed van de koning in Norfolk, namen Charles en Camilla de tijd om met bezoekers te praten. Ook reikten ze onderscheidingen uit, onder meer voor een installatie genaamd The Queen Bee. Camilla noemde het werk van bijen gemaakt van blik "zeer charmant".