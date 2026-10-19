Christian voor het eerst aanwezig bij staatsbanket

De Deense kroonprins Christian was maandagavond voor het eerst aanwezig tijdens een staatsbanket. De 21-jarige troonopvolger zat, gekleed in rood uniform, naast de Deense premier Mette Frederiksen tijdens het staatsbanket ter ere van het bezoek van de president van Vietnam aan Denemarken.

Koning Frederik en koningin Mary brachten in 2022 nog een bezoek aan het Aziatische land, waar de koning in zijn speech ook naar verwees. Frederik zei dat hij erg naar het bezoek van het presidentiële paar had uitgekeken "om de hartelijkheid die wij mochten ervaren tijdens onze bezoeken, te kunnen beantwoorden".

"Onze familie koestert vele mooie herinneringen aan Vietnam", vervolgde de koning. Zijn vader Henrik bracht de eerste jaren van zijn leven door in Hanoi. "Zijn verhalen prikkelden mijn verbeelding en ik zag het sprookjesachtige land in het oosten voor me", aldus Frederik. "In 1997 zag ik voor het eerst de plekken uit de verhalen van mijn jeugd, en in 2009 bracht ik samen met koningin Mary en mijn ouders een staatsbezoek aan Vietnam. Sommige dingen waren precies zoals ik ze me had voorgesteld, terwijl andere zaken totaal anders bleken te zijn."

Volgens de koning bieden bezoeken als deze "de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en het vertrouwen te versterken dat voor een goede samenwerking vereist is". "Koningin Mary en ik hopen dat dit bezoek onze vriendschap en partnerschap zal versterken - en dat u hier met mooie herinneringen zult vertrekken, zoals onze familie dat zo vaak heeft gedaan."