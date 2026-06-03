De Dam en enkele omliggende straten in Amsterdam worden op 9 en 17 juni tijdelijk afgesloten vanwege de staatsbezoeken van de Duitse president en zijn vrouw en het Japanse keizerspaar. Dat meldt de gemeente Amsterdam.

De afsluiting is nodig voor de welkomstceremonie en een kranslegging bij het Nationaal Monument. Het gebied rond de Dam is dan alleen toegankelijk voor genodigden en betrokkenen. Verkeer wordt omgeleid en enkele parkeergarages zijn tijdelijk niet bereikbaar.

Voor het bezoek van het Japanse keizerspaar worden in de ochtend op 17 juni saluutschoten afgevuurd vanaf het Marineterrein. De saluutschoten voor de Duitse bondspresident worden op 9 juni op Schiphol afgevuurd.