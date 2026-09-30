Deens koningspaar in Australië voor herdenking vader Mary

Koning Frederik en koningin Mary van Denemarken zijn woensdag bij een besloten herdenkingsdienst voor John Donaldson, de vader van Mary. Dat meldt het Deense hof op de website. De ceremonie vindt plaats in Hobart in Australië, het geboorteland van de koningin.

Tot koning Frederik terug in Denemarken is, valt zijn oudste zoon kroonprins Christian in als regent. Volgens het Deense hof is dat tot en met zaterdag. Frederik reist deze week ook nog naar de Franse kustplaats Saint-Tropez, waar hij meedoet aan een zeilwedstrijd.

Donaldson overleed in april op 84-jarige leeftijd. Zijn gezondheid was de laatste jaren verslechterd. Mary zag haar vader voor het laatst in maart tijdens een bezoek aan Tasmanië.