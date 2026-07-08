Koning Frederik en koningin Mary brengen in september, op uitnodiging van hun collega's Filip en Mathilde, een staatsbezoek aan België. Dat maakte het Deense hof woensdag bekend. Het bezoek vindt plaats van donderdag 8 tot en met zaterdag 10 september.

Het staatsbezoek begint in Brussel met een officiële ontvangst op het Paleizenplein in Brussel. In de avond vindt op het Kasteel van Laken een galadiner plaats. Vrijdag gaan Frederik en Mary naar Wallonië voor een tocht door het bos van Lauzelle. Ze worden hierbij begeleid door onderzoekers en studenten van de Universiteit van Leuven, die uitleg geven over het bos. Terug in Brussel neemt het koningspaar deel aan de viering van het 50-jarig jubileum van de Deense kerk in Brussel en in de avond vindt de contraprestatie plaats.

Op zaterdag gaan Frederik en Mary naar Vlaanderen en bezoeken ze onder meer de haven van Antwerpen. Op het Deense koninklijke schip Dannebrog vindt een lunch plaats en er wordt vervolgens een boottocht door de haven gehouden. Op het schip nemen de Deense koning en koningin vervolgens officieel afscheid.