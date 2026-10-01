Deens koningspaar ontvangt Vietnamese president voor staatsbezoek

Koning Frederik en koningin Mary van Denemarken ontvangen later deze maand de Vietnamese president To Lam en zijn vrouw Ngo Phuong Ly voor een staatsbezoek. Dat heeft het Deense hof donderdag bekendgemaakt. Het staatsbezoek, dat van 19 tot en met 21 oktober duurt, onderstreept de historische banden en is bedoeld om de samenwerking tussen beide landen verder te versterken.

Het hof meldt dat Denemarken en Vietnam dit jaar het 55-jarig bestaan vieren van de diplomatieke betrekkingen tussen de landen. Ook wordt benoemd dat de koninklijke familie "een bijzondere band" heeft met Vietnam omdat prins Henrik, de overleden vader van koning Frederik, gedeeltelijk is opgegroeid in Hanoi. Frederik en Mary bezochten Vietnam voor het laatst in 2022.

Tijdens het staatsbezoek staan onderwerpen als groene oplossingen en internationale en economische samenwerking centraal. Het officiële programma wordt op een later moment bekendgemaakt.