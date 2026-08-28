Deens koningspaar verslagen na overlijden Harald

Koning Frederik en koningin Mary van Denemarken zijn "verslagen" door het nieuws dat koning Harald van Noorwegen is overleden. Ze sturen hun condoleances in een bericht aan de nieuwe koning Haakon.

"Je vader is van grote betekenis geweest voor mijn moeder en voor ons", schrijven Frederik en Mary. "Oom Harald wist met zijn subtiele humor en onwrikbare kalmte iedereen op zijn gemak te stellen. Hij was een prachtig mens met een schittering in zijn ogen en een groot hart."

Volgens het Deense koningspaar was Harald 35 jaar lang "een krachtig middelpunt voor het Noorse volk. Hij wist plicht en verantwoordelijkheid te combineren met oprechte betrokkenheid en menselijkheid. Hij was geliefd als geen ander en zal door velen worden gemist", aldus Frederik en Mary.

Nauwe band

Het paar stipt aan dat de banden tussen beide koningshuizen sterk zijn. "Al generaties lang zijn onze families en landen nauw met elkaar verbonden. Je vader staat symbool voor alles wat ons met elkaar verbindt."

Frederik en Mary sluiten af met een succeswens voor Haakon. "Jij stapt nu in je rol als koning. Het is een verantwoordelijkheid waarvan wij overtuigd zijn dat je die zult dragen met dezelfde eer en waardigheid als je vader. Mogen geloof, hoop en liefde je vergezellen en je kracht geven op je weg."