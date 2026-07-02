De Deense koningin Margrethe (86) heeft donderdag een bezoek gebracht aan het kasteel Nyborg Slot, dat momenteel ingrijpend wordt gerestaureerd. Dat deelt het Deense koningshuis op Instagram.

Margrethe, die sinds 2016 beschermvrouwe is van het kasteel, kreeg tijdens haar bezoek een toelichting op de restauratie van de koninklijke vleugel en drie historische zalen. Ook bezocht de voormalige vorstin de archeologische opgravingen op het kasteeleiland, waar zij werd bijgepraat over recente vondsten. Nyborg Slot moet in 2028 weer opengaan voor publiek.

De koningin is de laatste weken weer aan het werk, nadat ze verschillende ceremonies moest afzeggen wegens ziekenhuisopnames.