De Deense koningin Margrethe heeft een speciale ereprijs gekregen van het vrouwenblad ALT for damerne. De 86-jarige vorstin kreeg de onderscheiding onder meer vanwege de manier waarop zij tijdens haar regeerperiode haar "geheel eigen kledingstijl" liet zien, meldt het Deense hof zaterdag.

Margrethe kreeg de prijs vorige week tijdens een ontvangst op paleis Fredensborg overhandigd. De ereprijs werd zaterdag bekendgemaakt tijdens de viering van het 80-jarig bestaan van ALT for damerne in de Opera in Kopenhagen.

Hoofdredacteur Heidi Frederikke Sigdal prees Margrethe, omdat zij het koningschap volgens haar "met zowel respect, vernieuwing als de geheel eigen stijl van hare majesteit" heeft uitgeoefend. Bij de uitreiking kreeg Margrethe ook het originele kunstwerk Dronning Margrethe van kunstenaar en kledingontwerper Nikoline Liv Andersen. Het werk staat ook op de cover van het jubileumnummer van het blad.

Margrethe was van 1972 tot haar aftreden in januari 2024 koningin van Denemarken. Haar oudste zoon Frederik volgde haar op als koning.