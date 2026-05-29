Deense koningin Margrethe uit ziekenhuis ontslagen

De Deense koningin Margrethe mag weer naar huis. Het Deense hof liet vrijdag in een persmededeling weten dat de moeder van koning Frederik uit het ziekenhuis is ontslagen en op weg is naar kasteel Fredensborg. Volgens de aankondiging gaat het goed met de 86-jarige Margrethe, maar moet ze het rustig aan blijven doen.

Het hof laat verder weten dat er voorlopig geen wijzigingen zijn in haar officiële verplichtingen. Haar deelname aan geplande activiteiten zal "voortdurend worden beoordeeld".

Margrethe werd deze maand twee keer opgenomen in het ziekenhuis; de eerste keer was dat vanwege problemen aan haar hart. Later werd ze opnieuw opgenomen in het Rigshospitalet in Kopenhagen, nadat een CT-scan een bloedophoping had aangetoond die was ontstaan na een val.